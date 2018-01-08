قبل مباراة الأهلي والزمالك.. عقوبات مضاعفة على صالح جمعة وعدلي القيعي يعود للتعاقدات

واصل صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي المصري التمرد على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم وغاب مجددًا عن مران المستبعدين من قائمة لقاء الزمالك مساء اليوم في بطولة الدوري العام.

وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء تطبيق عقوبة مالية جديدة على صالح بسبب غيابه عن مران المستبعدين.

واستقر مدير الكرة على مضاعفة العقوبة المالية لتصبح 100 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار غيابه عن التدريبات دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق، استبعد صالح جمعة من مباراة الزمالك التي ستقام الليلة في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز ولكنه لم يشارك في مران المستبعدين.

وقال مصدر داخل قطاع الكرة بالأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة الكرة سوف يحسمان ملف أزمة لاعب وسط الفريق خلال اجتماع اللجنة المقبل عقب مباراة السوبر.

وكان عبدالحفيظ قد وقع عدة عقوبات مالية على صالح جمعة، بسبب غيابه عن مران المستبعدين أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.

وهناك اتجاه داخل اللجنة إلى التخلص من اللاعب وعرضه للبيع بسبب تكرار أزماته في الفترة الماضية.

من جانب آخر قررت لجنة الكرة بالأهلي اللجوء لدوري القسم الثاني والمظاليم للبحث عن العناصر المميزة والتعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت لجنة الكرة قد استقرت على تحديد سعر معين لكل صفقة من الصفقات التي يسعى النادي لإبرامها في المرحلة المقبلة، وفقًا للقيمة التسويقية لكل لاعب والتي حددتها اللجنة دون الدخول في مزايدات أو الخضوع لابتزاز بعض الأندية التي تغالي في المقابل المطلوب لبيع لاعبيها ما دفعها للتوجه نحو القسم الثاني لإتمام التعاقدات بمقابل مناسب.

وخاطب عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” المدير الرياضي للنادي وعضو لجنة الكرة بعض وكلاء اللاعبين المحليين للتنقيب عن عناصر مميزة في دوري الدرجة الثانية للتعاقد معها على غرار رجب عمران لاعب خط وسط جمهورية شبين الذي تم التعاقد معه في الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إعادة عدلي القيعي مديرا للتعاقدات مرة أخرى.

كان القيعي قد شغل لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر لسنوات عديدة، وحقق نجاحات مميزة.

وأخفق الأهلي مؤخرا في دعم صفوف الفريق بعدة صفقات أبرزها حسين الشحات وأحمد سامي، ما دفع النادي الأحمر لإعادة القيعي ذو الخبرات الكبيرة في مجال التعاقدات.