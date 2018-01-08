مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

تنطلق مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري المصري.

وتقام المباراة وسط حالة من الغموض تحيط بفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، إذ يتكتم إيهاب جلال مدرب الفريق الجديد على خطة اللعب والتشكيل.

وأصر جلال على تولي مسؤولية الفريق خلال القمة على الرغم من إسناد مهمة تدريب الزمالك له قبل يومين فقط.

وتولى المدرب المصري قيادة الزمالك خلفًا للمدرب المونتيغري نيبوشا الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري.

ويحتاج الزمالك للفوز لتقليص فارق النقاط مع الأهلي الذي وصل إلى 8 نقاط، مع العلم أن الزمالك خاض مباراة أكثر من غريمه التلقيدي.

وعلم “إرم نيوز” أن التشكيل المتوقع للزمالك سيكون كالآتي : أحمد الشناوي

حازم إمام ـ علي جبر ـ محمود علاء ـ مؤيد العجان

محمود دونغا ـ طارق حامد ـ أحمد داوودا

محمد الشامي ـ محمد إبراهيم أو (أحمد مدبولي) ـ كاسونغو

وقد يضطر إيهاب جلال لإجراء تغييرات على التشكيل بحسب حالة الفريق قبل المباراة بساعات، خاصة أنه لم يقد الفريق سوى في تدريب واحد فقط.

وسيكون تشكيل الأهلي كالآتي: محمد الشناوي

أحمد فتحي ـ رامي ربيعة ـ أيمن اشرف ـ علي معلول

حسام عاشور ـ عمرو السولية

مؤمن زكريا أو (وليد سليمان) ـ عبدالله السعيد ـ جونيور أجايي

وليد أزارو