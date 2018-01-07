موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والمعلقين‎

يستضيف ملعب القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، القمة 159 بين الأهلي والزمالك في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

والفريقان لم يلعبا القمة على استاد القاهرة منذ العام 2013، الذي شهد آخر قمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، وفاز به “المارد الأحمر” بركلات الترجيح.

والمباراة ستحسم بنسبة كبيرة هوية صراع قمة ترتيب الدوري المصري، حيث يبتعد الأهلي عن الزمالك بـ8 نقاط، ويرغب الأحمر صاحب الـ36 نقطة بتوسيع فارق النقاط ليخرج الزمالك من المنافسة، ويسعى الفريق الأبيض صاحب الـ28 نقطة إلى تقليص الفارق للعودة إلى أجواء القمة، وعدم رمي المنديل قبل نهاية الدور الأول.

وآخر مباراة خاضها الفريقان شهدت انتصارًا وانكسارًا، حيث فاز الأهلي على النصر برباعية نظيفة ونجح بتثبيت مركزه في وصافة ترتيب الدوري المصري، بينما خسر الزمالك من طلائع الجيش بهدف نظيف وأداء سيء.

دوافع مختلفة.

نادي الزمالك يدخل المباراة بـ”جلد جديد” بسبب إقالة المونتيغري نيبوشا يوفوفيتش عقب الخسارة 1-صفر أمام طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

والخسارة هي الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم، مقابل ثمانية انتصارات فقط في 16 مباراة، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر.

بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 36 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن الإسماعيلي المتصدر بـ37 نقطة، لكن المارد الأحمر له مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس ضد “المقاولون العرب”.

ويرغب أصحاب الرداء الأحمر بتكريس “العقدة”، حيث فشل الزمالك بتحقيق الفوز عليهم منذ مباراة الدور الثاني العام 2007، والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، فضلًا عن توسيع فارق النقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة.

تنطلق المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة مساء، الذي يوازي الساعة التاسعة ليلًا بتوقيت أبوظبي.

والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة، ستكون: قناة النيل الرياضية الحكومية، وقناة أون سبورت ويعلق عليها المذيع مدحت شلبي، وقناة دي إم سي سبورت، وسيذيع المباراة محمد السباعي وحاتم بطيشة.