محمد أبو تريكة يفوز باستفتاء أفضل لاعب في تاريخ مصر (صورة)

فاز النجم المصري المعتزل محمد أبوتريكة، الأحد، بالاستطلاع الذي أجرته الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، على موقع “تويتر”، لأفضل لاعب مصري في التاريخ.

ودشنت صفحة المونديال، استطلاعًا لاختيار أفضل لاعب مصري انحصر بين محمد أبو تريكة، ومحمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، والثنائي المعتزل محمود الخطيب وحسام حسن.

وقالت الصفحة، إن “أبوتريكة، فاز بالاستطلاع، بعد اكتساح منافسيه، حيث حصل على نسبة 56% من الأصوات، مقابل 36% لصلاح، و6% للخطيب و2% لحسام حسن.

وشارك في الاستطلاع حوالي 111 ألف مشجع من مختلف دول العالم.

????️ ???????? Results are in! 111,041 votes came in and Mohamed Aboutrika won our poll of the greatest Egyptian outfield player of all time, with 56% of the vote! pic.twitter.com/ItG6wKIp6U

— FIFA World Cup ???? (@FIFAWorldCup) ٧ يناير، ٢٠١٨