استفتاء أفضل لاعب في تاريخ مصر.. 5 أمور يجب أن تعرفها

طرح الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل مفاجئ استفتاء للتصويت على أفضل لاعب في تاريخ مصر بمناسبة تأهل الفراعنة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 1990.

ووضع حساب الفيفا 4 أسماء للجماهير للاختيار من بينها، وهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً وأسطورة الأهلي والمنتخب المصري، وحسام حسن نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الأسبق والمدير الفني للمصري البورسعيدي حالياً، ومحمد أبوتريكة نجم الأهلي والترسانة والمنتخب الأسبق والمحلل الكروي حالياً، ومحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وتبقى هناك بعض الملاحظات والأمور التي يجب أن تكون محل اهتمام بخصوص هذا الاستفتاء من جانب فيفا.. فإلى السطور المقبلة:

تجاهل المعلم

يبقى الأمر اللافت أن المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونجم الزمالك الأسبق، خارج هذا الاستفتاء دون أسباب واضحة.

وقدم شحاتة مسيرة رائعة كلاعب مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، ويكفي أنه حصل على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا مع نادي كاظمة والعربي في الكويت.

وحقق المعلم عدة نجاحات في الكويت، منها حصوله على لقب أحسن لاعب في آسيا 1970 ليعتبر شحاتة اللاعب الوحيد الذي حصل على لقب أفضل لاعب في قارة غير قارته الأصلية، كما تم تجنيده بالقوات المسلحة الكويتية وشارك مع المنتخب الكويتي في بطولة العالم العسكرية ببانكوك في تايلاند، كما شارك مع المنتخب القومي الكويتي في البطولة الآسيوية.

وحصل شحاتة -أيضاً- على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1974 وقدم مستويات أكثر من رائعة على مدار مسيرته كلاعب.

Make your selection for greatest ????????Egyptian outfield player of all time below.

— FIFA World Cup ???? (@FIFAWorldCup) January 6, 2018