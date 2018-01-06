صفقة انضمام حمدي النقاز إلى نادي الزمالك مهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

باتت صفقة انتقال حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي النجم الساحلي ومنتخب تونس الأول، لصفوف الزمالك مهددة بالفشل بسبب الطلبات المالية الخاصة باللاعب، رغم إنهاء المفاوضات مع فريقه.

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم السبت: “لست راضيًا عن المقابل المالي الذي سأحصل عليه من الزمالك وهناك مفاوضات جارية حتى الآن”.

وأضاف: “نعم المفاوضات بين الزمالك والنجم الساحلي انتهت، لكن المفاوضات بيني وبين مسؤولي الزمالك مازالت قائمة، ولم أحصل على المقابل الذي أراه مناسبًا لي”.

وتابع: “أعطيت الزمالك فرصة للموافقة على طلباتي المالية حتى يوم غدٍ الأحد، وفي حالة الموافقة سأحضر إلىى القاهرة للتوقيع رسميًا، لكن في حالة الرفض لن أتعاقد مع النادي، ولدي عروض احتراف في عدد من الدول الأوروبية سأختار الأفضل منها”.

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن انتهاء صفقة النقاز، وكان من المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة مساء اليوم، لكنه أجّل حضوره.

في انفراد للمدرج حمدي النقاز يتحدث عن أسباب تأخر إنضمامه لنادي الزمالك حتى الأن ويكشف عن عروض له من أوروبا #المدرج pic.twitter.com/aVSOMFWVsC — dmc sports (@dmcsportstv) January 6, 2018

من ناحية أخرى، قدم فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، استقالته من منصبه عقب قرار مجلس الإدارة، بتعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسم ونصف خلفًا للصربي نيبوشا.

وجاءت استقالة فاروق من منصبه في الزمالك بسبب اعتراضه على قرار تعيين جلال، مشددًا على أنه لا يجوز تعيين مدرب مصري من خارج أبناء القلعة البيضاء.

وكان مرتضى قد أكّد أن جعفر كان السبب في تعيين الصربي نيبوشا مديرًا فنيًا للزمالك، وهو القرار الذي أثبت فشله، لذا لن يأخد برأيه في تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق.