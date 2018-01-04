النجم الساحلي التونسي يُعلن انتقال حمدي النقاز لنادي الزمالك المصري

أعلن النجم الساحلي التونسي التوصل لاتفاق رسمي مع نادي الزمالك، بشأن انتقال ظهيره الأيمن حمدي النقاز للنادي المنافس في الدوري المصري الممتاز.

وأضاف النجم الساحلي في بيان مقتضب بموقعه على الإنترنت: “توصلت إدارة النجم الرياضي الساحلي لاتفاق مع نظيرتها في الزمالك المصري، بشأن انتقال المدافع الدولي حمدي النقاز”.

ويلعب النقاز (25 عامًا) مع المنتخب التونسي، وهو أحد أبرز لاعبي النجم الساحلي ويتميز بأسلوبه الهجومي.

وتوج النقاز مع النجم بلقب كأس الاتحاد الإفريقي عام 2015، ولقب الدوري المحلي في 2016، وكأس تونس ثلاث مرات أعوام 2012 و2014 و2015.