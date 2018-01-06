إيهاب جلال مديرًا فنيًا لنادي لزمالك

توصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري لاتفاق مع إيهاب جلال، المدير الفني لإنبي، لتولي المسؤولية الفنية للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد قرار إقالة الصربي نيبوشا من منصبة لتواضع نتائج الفريق في بطولة الدوري العام.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “مرتضى منصور رئيس النادي توصل لاتفاق نهائي مع إيهاب جلال لتولي قيادة الفريق الكروي، وتم منحه حرية اختيار الجهاز المعاون دون تدخل من مجلس الإدارة”.

وأضاف المصدر: “هناك اتجاه قوي لأن يتولى إيهاب جلال مسؤولية تدريب الفريق بداية من مباراة القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز المصري”.

وتابع: “سيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الساعات المقبلة، بحضور مرتضى منصور وإيهاب جلال لإعلان الجهاز الفني الجديد للزمالك”.

ومن جانب آخر رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة مقترح الجهات الأمنية، بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المُقرر له بعد غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة للدور الأول بالدوري.

وأبلغ اتحاد الكرة الجهات الأمنية بصعوبة تأجيل القمة لعدم وجود فراغات زمنية لتسكين المباراة في موعد آخر، كما أن اتحاد الكرة مجبر على إنهاء الجدول يوم الـ22 من مايو بحد أقصى؛ وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للدول المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

يذكر أن منتخب مصر صعد لكأس العالم لأول مرة بعد غياب 28 عامًا، وحصد جائزة أفضل منتخب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لعام 2018.