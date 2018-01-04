نادي الزمالك المصري يُنهي أزمة المستحقات المالية للمدرب نيبوشا بالتراضي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، إنهاء التعاقد مع المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، بالتراضي، بعد قرار إقالته الذي صدر أمس الأربعاء.

وقرر مجلس إدارة الزمالك إقالة نيبوشا بعد الخسارة 0-1 أمام مضيفه طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري، وتعيين معتمد جمال في الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك، بعد إقالة المونتينغري.

وعقد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، جلسة اليوم مع نيبوشا؛ لإنهاء التعاقد معه بالتراضي وحصوله على مستحقاته المالية بعد قرار إقالته، إذ سيحصل على راتب شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وراتب شهر من الشرط الجزائي.

يتواجد في عقد نيبوشا شرط جزائي بقيمة شهرين من راتب السنة الأولى المقدر شهريًا بـ37 ألف دولار، أي يحق للمدرب الحصول على 74 ألف دولار بعد إقالته، ولكن الزمالك توصل لحل للأزمة وقرر منحه شهرًا واحدًا من الشرط الجزائي، بجانب راتب الشهر المنقضي.