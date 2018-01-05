نادي الزمالك يحيل محمد إبراهيم للتحقيق قبل لقاء القمة أمام الأهلي وتغريمه ماليًا

أحال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والمشرف على الكرة، اللاعب محمد إبراهيم للتحقيق، وقرر تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لـ”إرم نيوز”: إن “محمد إبراهيم تجاوز في حق المدير الفني المؤقت نبيل محمود؛ وهو أمر غير مقبول بالمرة، ولا بد من وقفة لمثل هذه التصرفات”.

وأضاف: “بناء على نتائج التحقيقات ستتحدد إمكانية الدفع بإبراهيم في لقاء القمة أمام الأهلي، يوم الإثنين المقبل، بالدوري”.

وكان محمد إبراهيم قد دخل في خلاف مع رئيس النادي مرتضى منصور في الفترة الأخيرة، وهو ما يهدده بالرحيل عن الفريق.

مساعد البدري: لقاء الزمالك “بطولة خاصة” والفوز سيفيدنا في السوبر

من جهة أخرى، قال أحمد أيوب، المدرب المساعد للأهلي، اليوم الجمعة، إن فريقه يسعى للفوز على الزمالك، يوم الإثنين المقبل، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، باعتبارها “مباراة خاصة” والانتصار خلالها يمنح اللاعبين دفعة معنوية للفوز بكأس السوبر المحلية بعدها بأيام.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة قمة بالدوري، وبعد أربعة أيام سيواجه المصري البورسعيدي في كأس السوبر المحلية التي تستضيفها الإمارات.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن أيوب قوله: “مواجهة الزمالك تظل مباراة قمة تنتظرها الملايين من جماهير الفريقين، سواء في مصر أو الوطن العربي مهما كان وضع أو ظروف الفريقين.

وأضاف: “لقاءات القمة بشكل عام وفي الدوري بشكل خاص تتعدى كونها مجرد مباراة بثلاث نقاط، بل هي بطولة خاصة وهو ما يسعى الجهاز الفني لنقله للاعبين خلال المرحلة الحالية؛ من أجل المزيد من التركيز”.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن الإسماعيلي من 15 مباراة، مقابل 16 للإسماعيلي، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.

وأشار أيوب إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري عكف، عقب آخر مباراة في الدوري أمام النصر، على دراسة نقاط القوة والضعف في الزمالك وتوضيحها للاعبين خلال المحاضرات الفنية.

وتابع: “مباراة القمة هذه المرة تكتسب أهمية مضاعفة للأهلي، فهي من ناحية تصل بالفريق لقمة الدوري وتقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب، كما أنها تسبق لقاء السوبر المحلي أمام المصري، وبالتأكيد الفوز بالقمة سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة قبل السفر للإمارات”.