مصر.. مرتضى منصور يتهم محمد إبراهيم بالتهرب من مباراة نادي الزمالك والأسيوطي

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، هجومًا عنيفًا على صانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم.

وأكد منصور في تصريحات تليفزيونية أن محمد إبراهيم صانع الفريق ليس مصابا، واستبعاده من قائمة الفريق بناء على طلبه بعد اعتذاره لسوء حالته النفسية، وليس إصابته كما تم نشره اليوم.

وقال منصور: “محمد إبراهيم اعتذر عن التواجد أمام الأسيوطي، هو قال إنه أعطى الزمالك الكثير والفريق الأبيض لم يمنحه شيء.. أنا عاوز أفهم معنى الكلام ده إيه”.

ورد منصور على تلك التصريحات قائلًا: “الزمالك دفع 8 ملايين جنيه لعودة محمد إبراهيم من البرتغال، وعالجناه ولم يمنح الزمالك شيئا حتى الآن”.

وطلب مرتضى من محمد إبراهيم إحضار عرضًا داخليًا أو خارجيًا قائلًا: “لو يمتلك عرضا للاحتراف يحضره من أجل الرحيل، لن يكون أغلى من كهربا أو محمد عبد الشافي أو مصطفى فتحي “.

المحاولة مستمرة مع النقاز

من جهة أخرى يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك تخفيض المبلغ المطلوب من النجم الساحلي للاستغناء عن حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وطلب الفريق التونسي مليون و200 ألف دولار للاستغناء عن النقاو، بينما عرض الزمالك 600 ألف دولار فقط، مع إضافة بند في عقد اللاعب يتمثل في حصول نادي النجم 20% في حالة إعادة بيع اللاعب.

والنقاز (25 عامًا) يلعب في المنتخب التونسي، وأحد أبرز لاعبي النجم الساحلي ويتميز بأسلوبه الهجومي.

وتُوّج “النقاز” مع النجم بلقب كأس الاتحاد الأفريقي العام 2015، ولقب الدوري المحلي في 2016، وكأس تونس ثلاث مرات أعوام 2012 و2014 و2015.