من هي كارول تشابالالا مقدمة حفل جوائز الكاف؟‎‎

شاركت الجنوب أفريقية كارول تشابالالا المعروفة شعبيا “بسيدة الرياضة الأولى” في بلادها، الأسطورة ديدييه دروغبا نجم كوت ديفوار السابق وتشيلسي الإنجليزي، في تقديم حفل الاتحاد الافريقي (الكاف) لجوائز الأفضل في 2017.

وتشابالالا صحيفة تعمل في شبكة “سوبر سبورت” الجنوب افريقية الشهيرة وتعتبر من أبرز الصحفيات العاملات في القارة السمراء.

ورحبت تشابالالا بانضمامها إلى دروغبا في حفل الكاف عبر حسابها على تويتر قائلة قبل الحفل بساعات قليلة: “من دواعي سروري الوجود إلى جوار أسطورة مثل دروغبا لتقديم حفل جوائز الكاف للأفضل في 2017”.

Didier Drogba & Carol Tshabalala are on stage #AiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/yU61BWtD5T — CAF (@CAF_Online) ٤ يناير، ٢٠١٨

وشاركت تشابالالا في تقديم الحفل بحضور رئيس غانا نانا أكوفو أدو ونخبة من أبرز لاعبي القارة السمراء.