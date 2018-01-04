رسميًا.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2017 (صور وفيديو)

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، بجائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القارة السمراء للعام 2017، الذي أٌقيم في العاصمةالغانية أكرا.

تفوق صلاح (25 عامًا)، على زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

وتألق اللاعب المصري، الموسم الماضي، مع المنتخب المصري، إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفين، في 10 مباريات مع المنتخب المصري في العام 2017، وقاده إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية، قبل الخسارة في النهائي أمام الكاميرون 2/1.

كما أسهم بقوة في تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018، التي تقام في روسيا، لأول مرة منذ نسخة العام 1990.

وسجل صلاح 10 أهداف وصنع 9، في 20 مباراة مع روما الإيطالي، في جميع البطولات العام الماضي ، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة ليفربول.

ويأتي فوز صلاح بجائزة الاتحاد الأفريقي، بعد أيام من فوزه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” كأفضل لاعب في القارة.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، وسجل للريدز 23 هدفًا، وصنع 8، في 29 مباراة مع الفريق في جميع البطولات، بينها 17هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني على قائمة الهدافين، خلف الإنجليزي هاري كين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب مصري، يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، بعد محمود الخطيب، اللاعب السابق والرئيس الحالي للنادي الأهلي، وكان ذلك العام 1983.

وفيما يلي، قائمة المتوجين بجائزة أفضل لاعب أفريقي: