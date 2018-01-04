شاهد رد فعل محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي‎ (فيديو)

كلل المصري محمد صلاح عامًا استثنائيًا له ولمنتخب بلاده، بفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لكرة القدم في 2017، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند، في حفل مبهر في أكرا، اليوم الخميس.

وأعرب صلاح عن سعادته الشديدة بعد فوزه بالجائزة، مؤكدًا أنها جاءت بعد عناء شديد.

وأهدى صلاح الجائزة لعائلته التي وقفت بجواره، متمنيًا أن يحصد المزيد من الألقاب في الأعوام المقبلة.

وأضاف: “أهدي هذه الجائزة لكل أطفال إفريقيا ومصر، وأقول لهم لا تتوقفوا عن الحلم”.

وبات صلاح (25 عامًا) ثاني مصري يتوج بهذه الجائزة بعد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، الحائز على الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” في 1983، والتي كانت تقدم الجائزة حينها وحتى عام 1994، قبل أن يتولى الاتحاد الإفريقي هذه المهمة.

لكن صلاح أصبح أول مصري يحصل على الجائزة التي يقدمها الاتحاد القاري لأفضل لاعب، ليخلف الجزائري رياض محرز المتوج العام الماضي.

وجاء فوز صلاح عن جدارة سواء على صعيد الإنجازات الشخصية، أو مع الأندية أو منتخب بلاده.

وأحرز صلاح عشرة أهداف مع روما الإيطالي الموسم الماضي خلال 20 مباراة في كافة المسابقات، وصنع تسعة أهداف، بينما تألق بشدة مع ليفربول وسجل 23 هدفًا في 29 مباراة، وصنع ثمانية أهداف.

أفضل لاعب في أفريقيا ٢٠١٧ .. هو محمد صلاح #AiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/YuGpMsUJ1k — CAF – عربي (@caf_online_AR) ٤ يناير، ٢٠١٨

وتصدر صلاح، لاعب المقاولون العرب السابق، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لفترة طويلة، قبل أن يتراجع بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي سجل 18 هدفًا في 21 مباراة مقابل 17 لصلاح.

وعلى صعيد المنتخب المصري، قاد صلاح الفريق الملقب بالفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مطلع العام الماضي في الجابون، قبل الخسارة 2-1 أمام الكاميرون، وذلك بعد غياب عن النهائيات لثلاث بطولات متتالية.

كما سجل خمسة بين ثمانية أهداف للمنتخب المصري في خمس مباريات شارك فيها خلال التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، أبرزها هدف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى الكونجو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعد بالفريق إلى نهائيات روسيا.