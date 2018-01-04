نادي الزمالك يعلن التوصل لاتفاق مع حمدي النقاز.. وهذا المدرب سيقود الفريق أمام الأهلي

نجح نادي الزمالك بشكل رسمي، في التعاقد مع حمدي النقاز، ظهير أيسر النجم الساحلي ومنتخب تونس الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات صحفية، عصر الخميس: “نجح مجلس الإدارة في إنهاء الاتفاق مع النجم الساحلي، لضم الظهير الأيسر حمدي النقاز، لصفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة”.

وأضاف منصور: “اللاعب سيحضر إلى القاهرة، يوم السبت المقبل؛ للانضمام بشكل رسمي للزمالك، ليبدأ مشواره مع الفريق على الفور”.

ومن جانب آخر، عقد مرتضى منصور، جلسة مع المونتنيغري نيبوشا، المدير الفني للفريق؛ لإنهاء التعاقد معه بالتراضي، وحصوله على مستحقاته المالية؛ بعد قرار إقالته، حيث سيحصل على راتب شهر ديسمبر وشهر من الشرط الجزائي.

وقال منصور: “يوجد في عقد المدرب، شرط جزائي بقيمة شهرين من راتب السنة الأولى، المقدر شهريًا بـ37 ألف دولار، أي، يحق للمدرب المونتنيغري الحصول على 74 ألف دولار بعد إقالته، لكن الزمالك سيمنحه راتب شهر واحد فقط.

وقرر مجلس الزمالك إقالة نيبوشا؛ بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، بالأمس، في الدوري العام.

وعن المدير الفني الجديد للفريق في لقاء الأهلي، قال: “في حالة التعاقد مع مدير فني مصري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، فإنه سيتولى الإدارة الفنية للفريق في مباراة القمة، الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري”.

وأضاف، أنه في حالة التعاقد مع مدير فني أجنبي، فإن الثنائي معتمد جمال ونبيل محمود، سيقودان الفريق في مباراة الأهلي، ولن يكون التعاقد مع المدير الفني الأجنبي، إلا في بداية الدور الثاني للدوري.