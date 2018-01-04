نادي الزمالك يتلقى موافقة هذا المدرب لقيادة الفريق

تلقى نادي الزمالك موافقة إيهاب جلال، مدرب نادي إنبي على قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعدما أطاح مرتضى منصور بـنيبوشا، من تدريب الفريق الأبيض عقب خسارة مباراة طلائع الجيش أمس الأربعاء.

وبدأ نادي الزمالك في مفاوضات سريعة مع ثلاثة مدربين مصريين، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول.

وأعلن نادي الزمالك، عن إقالة المدرب نيبوشا يوفوفيتش بعد الخسارة 1-صفر من طلائع الجيش في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني لنادي إنبي، وأحمد حسام ميدو مدرب الفريق السابق، بالإضافة إلى حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق؛ صاحب ثلاثة ألقاب لكأس الأمم الأفريقية.

إيهاب جلال بدأ تولى تدريب إنبي في أكتوبر الماضي فاز في 6 منها وتعادل 4 مرات وخسر مرتين، ولا يمانع في تدريب الفريق الأبيض.

حسن شحاتة لا يعمل الآن، ولكنه طلب “ضمانات خاصة” من أجل قبول المهمة، أهمها عدم التدخل في الشؤون الفنية، وفصل فريق الكرة عن الإدارة.

وتأتي الهزيمة الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم قبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وفاز الزمالك ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الرابع حاليًا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى يوفوفيتش، القادم من الجبل الأسود، قيادة الزمالك في أغسطس/ آب الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد رئيس النادي مرتضى منصور.

وقال إيهاب جلال في تصريحات تلفزيونية إنه “يرحب -دائمًا- بقيادة الفريق الأبيض، غير أنه اشترط موافقة إدارة نادي إنبي على رحيله”.

وحتى الآن ترفض إدارة إنبي التخلي عن خدمات المدرب الذي طور أداء الفريق كثيرا خلال الفترة الأخيرة.

وباتت فرص حسن شحاته متوفرة جدا في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق.