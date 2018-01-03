مجلس إدارة نادي الزمالك يجهز 3 بدائل لنيبوشا.. تعرف عليهم

بدأ نادي الزمالك المصري في مفاوضات سريعة مع ثلاثة مدربين مصريين، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول، عقب إقالة المونتيغري نيبوشا من تدريب الفريق.

وأعلن نادي الزمالك إقالة المدرب نيبوشا يوفوفيتش بعد الخسارة 1-صفر من طلائع الجيش في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني لنادي إنبي، وأحمد حسام ميدو مدرب الفريق السابق، بالإضافة إلى حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق؛ صاحب ثلاثة ألقاب لكأس الأمم الأفريقية.

إيهاب جلال بدأ تولى تدريب إنبي في أكتوبر الماضي فاز في 6 منهم وتعادل 4 مرات وخسر مرتين، ولا يمانع في تدريب الفريق الأبيض.

حسن شحاتة لا يعمل الآن، ولكنه طلب “ضمانات خاصة” من أجل قبول المهمة، أهمها عدم التدخل في الشؤون الفنية، وفصل فريق الكرة عن الإدارة.

وتأتي الهزيمة الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم قبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الإثنين المقبل.

وفاز الزمالك ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الرابع حاليًا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى يوفوفيتش، القادم من الجبل الأسود، قيادة الزمالك في أغسطس آب الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد رئيس النادي مرتضى منصور.