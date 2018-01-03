نادي الزمالك يعلن إقالة نيبوشا بعد خسارة مباراة طلائع الجيش

أعلن المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، إقالة المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفريق الأبيض بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف مساء الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وأكد مرتضى منصور في بيان مقتضب أن نيبوشا سيرحل عن منصبه بعد الخسارة أمام الطلائع وسيتم التفاوض معه حول مستحقاته المالية للرحيل بالتراضي.

وكان الزمالك قد تلقى 4 هزائم في مسابقة الدوري كما يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى خلال الساعات القادمة هوية المدير الفني الجديد الذي يقود الفريق في اللقاء المقبل أمام الأهلي يوم الاثنين المقبل بالجولة السابعة عشر للدوري.

وأهدر الزمالك ركلة جزاء قبل أن يدفع الثمن بالخسارة 1-صفر أمام طلائع الجيش في مباراة مؤجلة ليواصل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

والخسارة هي الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات فقط في 16 مباراة ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر.

وأضاع صلاح عاشور ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول تصدى لها الحارس محمد بسام.

واستغل صلاح أمين ضعف الرقابة الدفاعية ليتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بشكل رائع في شباك الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 63 رافعا رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز التاسع.