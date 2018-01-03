ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش (صورة)

فشل نادي الزمالك في القفز بجدول ترتيب الدوري المصري، عقب خسارته أمام طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة ليواصل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع بـ28 نقطة، خلف المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث بـ30 نقطة.

وواصل النادي الأهلي، الضغط على الإسماعيلي المتصدر لترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واكتسح مضيفه النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للمسابقة.

ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 36 نقطة، وله مباراة مؤجلة بفارق نقطة خلف الإسماعيلي، بينما يقبع النصر في منطقة الهبوط برصيد 13 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: