نادي الزمالك يسقط أمام طلائع الجيش ويتوقف عند المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

أهدر نادي الزمالك ركلة جزاء قبل أن يدفع الثمن بالخسارة 1-صفر أمام طلائع الجيش في مباراة مؤجلة ليواصل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

والخسارة هي الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم، مقابل ثمانية انتصارات فقط في 16 مباراة، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر.

وأضاع “صلاح عاشور” ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول، تصدّى لها الحارس محمد بسام.

واستغل “صلاح أمين” ضعف الرقابة الدفاعية ليتوغل داخل منطقة الجزاء، وسدّد بشكل رائع في شباك الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 63، رافعًا رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز التاسع.