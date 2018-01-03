صفقات النادي الأهلي.. أحمد الصالح خارج الحسابات والمغالاة تهدد انتقال حسين الشحات

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، صرف النظر بشكل نهائي عن التعاقد مع السوري أحمد الصالح، مدافع فريق هينان جياني الصيني، بسبب ارتفاع المطالب المالية لفريقه.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء، إن فريقه يسعى لدعم صفوفه في شهر يناير الجاري بصفقات مميزة، ولكن المغالاة المالية لبعض الأندية وسماع أرقام لا تعبر عن قوة الدوري المصري تهدد حسم بعض الصفقات، وعلى رأسها المفاوضات مع حسين الشحات، لاعب وسط مصر المقاصة.

وأشار إلى أن النادي الأهلي، فسخ عقد مدافعه السوري عبدالله الشامي بالتراضي، موضحاً أن اللاعب تنازل عن جميع مستحقاته المالية ولا يتبقى له أي أموال لدى النادي.

وأوضح أن عماد متعب، مهاجم الفريق، لم يجدد عقده مع الأهلي قبل رحيله على سبيل الإعارة إلى نادي التعاون السعودي كما يتردد، مشيراً إلى أن حسام البدري المدير الفني، سيبلغ لجنة الكرة في اجتماعها الأربعاء بموقفه من رحيل أحمد الشيخ ومؤمن زكريا بعد تلقيهما عروضًا خليجية.

وأكد عبدالحفيظ جاهزية الثنائي شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسي المرمى لمباراة القمة أمام الزمالك، يوم الاثنين المقبل، موضحاً أن سعد سمير مدافع الفريق سيخضع لاختبار طبي لحسم موقفه.