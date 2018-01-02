النادي الأهلي المصري يوضح آخر تطورات صفقات الفريق الشتوية (فيديو)

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي المصري إمكانية عدم تعاقد ناديه مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية إن الأرقام المتداولة بخصوص الطلبات المالية من جانب بعض الأندية تحمل مبالغة ولا تتوافق مع واقع السوق المصري.

وأضاف: “أن من حق كل نادٍ أن يطلب ما يراه من أرقام للتنازل عن لاعبيه، ومن حق الأهلي أيضًا تقييم تلك المبالغ”.

وشدّد مدير الكرة في النادي الأهلي على أن الجهاز الفني يبحث عن التدعيم ببعض العناصر في انتقالات يناير الجاري، ولكن لن يتأثر في حال عدم إتمام بعض الصفقات، بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها”.

ستاد مصر – تصريحات سيد عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على النصر برباعية وحديث عن الصفقات الجديدة للفريق#ONSPORThttps://t.co/CKWMWP0Ny8 — ON Sport (@ONsportEg) ٢ يناير، ٢٠١٨

تصريحات عبدالحفيظ جاءت بعد نجاح النادي الأهلي بتقليص الفارق مع النادي الإسماعيلي متصدر ترتيب جدول الدوري المصري، إلى نقطة واحدة بعد فوز ساحق 4-صفر على النصر، شهد هدفين من ركلتي جزاء في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 36 نقطة، وله مباراة مؤجلة بفارق نقطة خلف الإسماعيلي.