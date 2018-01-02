نقطة تفصل النادي الأهلي عن صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوز ساحق على النصر

قلّص النادي الأهلي الفارق مع المتصدر الإسماعيلي إلى نقطة واحدة بعد فوز ساحق 4-صفر على النصر، شهد هدفين من ركلتي جزاء في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 36 نقطة وله مباراة مؤجلة بفارق نقطة خلف الإسماعيلي بينما يقبع النصر في منطقة الهبوط برصيد 13 نقطة.

تقدم المدافع أيمن أشرف من ضربة رأس بعد استغلال خطأ فادح من محمد مصطفى حارس النصر في الدقيقة 12.

وضاعف وليد سليمان التقدم من علامة الجزاء بعد مخالفة لصالح أحمد حمدي في الدقيقة 36.

وأضاف الأهلي هدفين في الدقيقتين 87 و89 عبر وليد أزارو من ركلة جزاء حصل عليها المهاجم المغربي واختتم البديل اسلام محارب الرباعية بتسديدة من فوق الحارس.

ولم يشارك المهاجم العائد مروان محسن الذي غاب عن تشكيلة الأهلي طيلة عام بسبب الإصابة، حيث ظل على مقاعد البدلاء اليوم في أول عودة له للقائمة في الدوري.