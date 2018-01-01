الفيصلي الأردني يقترب من حسم صفقة مهاجم نادي الزمالك المصري

ذكرت تقارير صحفية مصرية أن الفيصلي الأردني اقترب من التعاقد مع خالد قمر لاعب نادي الزمالك في سوق الانتقالات الشتوي الذي بدأ في الأول من يناير.

وأوضحت صحيفة “اليوم السابع” أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد أن مجلس الإدارة ينتظر العرض المالي من نادي الفيصلي الأردني، بشأن استعارة خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضافت عن مرتضى منصور قوله إن الزمالك يرفض فكرة رحيل قمر، بشكل نهائي، وأن انتقاله سيكون على سبيل الإعارة.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى الفيصلي لكن يتبقى الاتفاق على الأمور المادية، حيث لم تتوصل الأطراف الثلاثة إلى حل يرضي الجميع.