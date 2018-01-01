قائمة نادي الزمالك الأفريقية تشهد 3 مفاجآت

شهدت القائمة الأفريقية الأولى، التي استقر عليها الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المونتنيغرى نيبوشا المدير الفنى للفريق، مفاجآت عديدة.

ويشارك الزمالك هذا الموسم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة المبدئية التى أرسلها الزمالك إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” 26 لاعبًا ، وتم ترك 4 أماكن شاغرة بالقائمة تحسبًا للتدعيمات والصفقات الجديدة.

وضمت القائمة : أحمد الشناوى _ محمود عبد الرحيم ” جنش ” _ عمر صلاح في حراسة المرمي.

وحازم أمام _ على جبر _محمود حمدى ” الونش” _ محمود علاء _ محمد مجدى _ مؤيد العجان _ أحمد فتوح _ طارق حامد _ دونجا _محمد اشرف ” روقا ” _أحمد توفيق _ محمد الشامى _ عبد الله جمعة _ ايمن حفنى _احمد مدبولى _ كاسونغو _باسم مرسى _ اتشيمبونغ _ معروف يوسف _ احمد مجدى _ أحمد رفعت _ أحمد داودا _ صلاح عاشور

وتم استبعاد كل من يوسف أوباما – ومحمد رمضان – وخالد قمر _ وعلاء الشبلى- ومحمد ابراهيم.

واعتبر مراقبون أن استبعاد محمد إبراهيم ويوسف أوباما مفاجأة كبيرة في ظل اعتماد نيبوشا على الثنائي، كما يعتبر انضمام أحمد مجدي مفاجأة أخرى في ظل الحديث الدائم عن إمكانية رحيله عن النادي، إذ لم يشارك منذ انطلاق الموسم سوى في مباراة واحدة فقط.