المدافع السوري أحمد الصالح يكشف آخر مفاوضات انضمامه للنادي الأهلي المصري (فيديو)

شدد أحمد الصالح، مدافع هينان جياني الصيني، وقائد منتخب سوريا، على أن المقابل المادي هو الأكمة الوحيدة، التي تقف في طريق إتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي المصري.

وقال الصالح، في تصريحات تلفزيونية: “أتشرف باللعب في النادي الأهلي، وهو نادٍ كبير، والمفاوضات تتم الآن مع وكيلي، ونتمنى أن تتقارب الأمور، والعائق المادي هو المتبقي الآن؛ حتى تتم المفاوضات الرسمية بشكل نهائي.. وبالتأكيد اللاعب في الدوري الصيني يحظى بمرتبة عالية وراتب كبير، ومحبة جمهور الأهلي التي تصلني، هذا شيء أنا سعيد به كثيرًا”.

وأضاف: “الفارق كبير بين ما يعرضه الأهلي وراتبي في الدوري الصيني؛ ولكن رغبتي محسومة بالطبع، أتشرف بالطبع باللعب للنادي الأهلي، والذي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة؛ ولكن عندما تتقارب الأرقام، سأكون أول الناس المتواجدين في القاهرة، حتى فكرة الإعارة ليست عندي فيها مشكلة”.

وأوضح: “وكيل أعمالى سيصل إلى القاهرة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الأهلي، أتمنى أن تنتهي المفاوضات بنجاح، فقميص الأهلي شرف لأي لاعب ارتداه”.

وعند سؤاله، إن كان على تواصل مع زملائه السوريين، عبد الله الشامي مدافع المارد الأحمر، وثنائي الزمالك مؤيد العجان وعلاء الشبلي أو محاولة أحدهم لإقناعه.

أجاب: “أتواصل بالطبع مع زملائي؛ ولكن أحمد الصالح هو من سيحدد مصيره، ومستقبل مشاركاته”.

ويأتي اتجاه حسام البدري للصالح، صاحب الـ28 عامًا في ضوء صعوبة، وندرة التعاقد مع مدافع مصري في ظل تمسك الأندية بلاعبيها، وعدم اقتناع مدرب الأهلي بوجود أسماء أفضل في الدوري المصري.