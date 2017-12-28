مصر.. تطوّر جديد في صفقة انتقال أحمد الصالح للنادي الأهلي

أجّل المدافع السوري أحمد الصالح، قائد منتخب بلاده وفريق هينان غياني الصيني، الحضور إلى مصر؛ للتوقيع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي المصري، إلى الأول من يناير المقبل.

وكان من المقرر وصول وكيل اللاعب إلى القاهرة، اليوم الخميس، قادمًا من الإمارات؛ من أجل التفاوض مع إدارة الأهلي، لانضمامه بشكل رسمي إلى القلعة الحمراء.

ويحضر اللاعب ووكيله إلى القاهرة، مطلع شهر يناير المقبل، بعد الحصول على تأشيرة دخول مصر؛ من أجل توقيع الكشف الطبي، وانتقال اللاعب بشكل رسمي.

وكان الصالح قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي الجيش، وتألق معه، حتى انتقل وعمره 22 عامًا إلى نادي الشرطة في سوريا، قبل أن ينتقل إلى نادي العربي الكويتي عام 2013، ولكن التجربة لم تنجح؛ ليعود للشرطة، ثم يرحل بعدها إلى المحرق البحريني في عام 2016، ويعود مرة أخرى إلى العربي، ثم يرحل للفريق الصيني.