مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد.. مؤمن زكريا يسجل الهدف الأول ويودع الجمهور (فيديو)

سجل مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المصري، الهدف الأول لفريقه في شباك أتلتيكو مدريد، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، والمُقامة بينهما حاليا باستاد برج العرب التي يُخصص إيرادها لصالح أسر ضحايا الإرهاب في مصر.

وجاء الهدف في الدقيقة 40، بعدما استقبل كرة مشتتة من دفاع الفريق الإسباني ليضعها بيمناه رائعة في الشباك.

هدف مؤمن زكريا العااالمي pic.twitter.com/4GfwhxLPX2 — Ahly Media (@ASCmediia) December 30, 2017

وكانت تقارير صحفية كشفت، أن نادي الإمارات تعاقد مع مؤمن زكريا على سبيل الإعارة وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضافت التقارير، أن تعاقد نادي الإمارات مع مؤمن جاء ليكون بديلًا للإيطالي ليتو الذي أنهت إدارة نادي الإمارات العلاقة معه بالتراضي لعدم القناعة بمستواه الفني.

وأشارت إلى أن الظهور الأول لمؤمن زكريا مع نادي الإمارات سيكون في المباراة الودية التي ستجمع فريقه الجديد بالمنتخب الأولمبي الصيني.

ويحتل الإمارات المركز الثاني عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 7 نقاط.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكوّن من: أوبلاك، خوان فران، لوكاس، رافا مونوز، سيرجيو جونزاليس، توماس بارتى، جابى، كاراسكو، كييدى بارى، أنخيل كوريا، فرناندو توريس.

فيما بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: أحمد عادل، أحمد سامي، ورامي صبرى، وباسم علي، صبري رحيل، محمود عبدالعزيز، وهشام محمد، ومحمد فاروق، وكهربا، فهد المولد، وحسن الراهب.

بدأ الفريق الأهلاوي اللقاء بنشاط مبكر وظهر واضحًا أن كهربا يُمثل أحد نقاط القوة للمارد الأحمر ونجح في تمرير أكثر من كرة خطرة للثنائي الهجومي المولد والراهب لكن الثنائي فشل في التعامل مع الكرة.

وانحصر اللعب وسط الملعب رغم محاولات بعض لاعبي القميص الأحمر اختراق المرمى الإسباني، فيما تألق أحمد عادل عبدالمنعم وأنقذ هدفًا مُحقًقا من النجم الإسباني توريس في الدقيقة 24، وتصدى لفرصة أخرى خطيرة من الضيوف.