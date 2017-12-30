فهد المولد وحسن الراغب أساسيان في مباراة النادي الأهلي وأتلتيكو مدريد

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه الذي سيواجه أتلتيكو مدريد الإسباني في الثامنة مساء اليوم السبت، على إستاد برج العرب في اللقاء الودي الذي يقام تحت شعار “من أجل السلام”.

والتشكيل مكون من، أحمد عادل في حراسة المرمى، وصبري رحيل، وأحمد سامي، ورامي صبري، وباسم علي، في الدفاع، ومحمود عبد العزيز، وهشام محمد، ومحمد فاروق في الوسط، ومحمود كهربا وفهد المولد، وحسن الراغب في الهجوم.

وعاين مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد ملعب المباراة قبل انطلاقها، وتفقدوا أرضية الملعب بينما وزّع مسؤولو الشركة الراعية هدايا على الجماهير.

وقد أعلن دييغو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، عن تشكيل فريقه.

ويقود كل من فيرناندو توريس ويانيك كاراسكو فريق المدرب سيميوني، الذي اختار تشكيلًا لا يضم أنطوان جريزمان.

وأتى التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: خوانفران – لوكاس هيرنانديز – رافا مونيوز – سيرجيو جونزاليس

الوسط: توماس بارتي – غابي – كاراسكو – كيدي باري

الهجوم: أنخيل كوريا – فيرناندو توريس