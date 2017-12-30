النادي الأهلي المصري يوافق على إعارة عماد متعب لنادي التعاون السعودي

وافق مسؤولو النادي الأهلي المصري على إعارة عماد متعب، مهاجم وقائد الفريق الكروي، إلى نادي التعاون السعودي في شهر يناير المقبل.

وحضر وفد من نادي التعاون بالقاهرة ودية الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني مساء السبت باستاد برج العرب.

ومنح مسؤولو الأهلي الضوء الأخضر لرحيل متعب إلى الدوري السعودي في شهر يناير المقبل.

وسبق أن لعب متعب في الدوري السعودي موسم 2008 – 2009 مع نادي الاتحاد.

ومن المنتظر أن يقوم مسؤولو الأهلي بعقد جلسة مع وفد التعاون لحسم الانتقال بشكل رسمي لإتمام رحيل متعب للفريق السعودي.

وكان متعب قد دخل في صدام مع حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بسبب عدم مشاركته.