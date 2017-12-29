النادي الأهلي يعود إلى الانتصارات على حساب بتروجيت.. وهذا ترتيب الدوري المصري (فيديو)

عاد النادي الأهلي إلى الانتصارات سريعًا عقب فوزه 3-صفر على ضيفه “بتروجيت” في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

وهذا الفوز هو الثاني لحامل اللقب في آخر خمس مباريات في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة، متأخرًا بأربع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر الذي خاض 16 مباراة، بينما ظل “بتروجيت” في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

وتعادل الأهلي 1-1 مع وادي دجلة في الجولة الماضية، لكنه سرعان ما عاد إلى الانتصارات من جديد.

ومنح وليد سليمان الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 61 بعد مرور جيد وتمريرة رائعة من “عبد الله السعيد”، ليسدّد سليمان في مرمى عمرو حسام حارس بتروجيت.

وضاعف “السعيد” النتيجة في الدقيقة 78 بعد عدة تمريرات متقنة مع سليمان، وإسلام محارب الذي مرر إلى “السعيد” الذي وضع الكرة في شباك الضيوف.

وأحرز السعيد هدفيْه الشخصيين الثاني والثالث للأهلي من ركلة جزاء قبل نهاية المبارة بتسع دقائق، بعد عرقلة حارس “بتروجيت” للمغربي وليد أزارو داخل المنطقة.

وأحرز “باكاماني ماشامبي” هدفًا للأهلي في الدقيقة 27، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي مباراة سابقة أحرز “مروان حمدي” هدفًا في الوقت بدل الضائع، ليتعادل لمصر للمقاصة 2-2 مع مضيفه الاتحاد السكندري.

وواصل الاتحاد نتائجه المتراجعة بهذا التعادل ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز 14 مقابل 20 نقطة للمقاصة في المركز الثامن.

ومنح “نور السيد” التقدم للاتحاد بعد عشر دقائق من البداية، عندما تلقّى عرضية من محمد ناجي (جدو) على حدود منطقة جزاء المقاصة، سدّدها السيد على يسار محمد صبحي حارس المقاصة.

ونجح الغاني “جون أنطوي” في إدراك التعادل في الدقيقة 34 عندما استقبل تمريرة عرضية من أحمد محسن، وحولها برأسه في مرمى الهاني سليمان حارس الاتحاد.

وتمكن “أحمد الألفي” من إعادة أصحاب الأرض إلى المقدمة للاتحاد السكندري بعد أن أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 66، لكن حمدي تلقى تمريرة بينية من أنطوي ليتوغل داخل منطقة الجزاء، ويسدد أرضية مرت أسفل ذراع سليمان في الشباك.

وقال “عماد سليمان” مدرب المقاصة خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة إنه مرتاح للنتيجة، خاصة أن التعادل جاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف:”طوال المباراة كنا الأفضل، وسيطرنا على مجرياتها، في الوقت الذي لعب فيه الاتحاد على الكرات الطويلة، والتعادل نتيجة جيدة في ظل الغيابات التي نعاني منها، والأخطاء الدفاعية كلفتنا الكثير، وسنعمل على معالجتها قبل المشاركة في الموسم الجديد لدوري أبطال أفريقيا”.