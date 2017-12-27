كوبر لماركا: محمد صلاح يملك الكفاءة للعب لريال مدريد

قال هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إنه ليس لديه أدنى شك في قدرة المهاجم محمد صلاح التألق مع ريال مدريد في حال انضمامه للفريق، مؤكدًا أن نجم ليفربول الإنجليزي من نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم النادي الملكي.

وتردد منذ فترة أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع النجم المصري البالغ عمره 25 عامًا، إثر تألقه مع ليفربول وتصدره قائمة هدافي البريميرليغ لفترة طويلة قبل أن يسجل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ثنائية “هاتريك” متتالية ويتفوق عليه بثلاثة أهداف.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية على هامش مشاركته في حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر” في دبي: “صلاح لاعب جيد ولا شك أنه نجم منتخب مصر، وأسهم في تأهل المنتخب إلى كأس العالم في روسيا العام المقبل، لكن ما أسهم بشكل أكبر هو تواضع كل اللاعبين ومنهم صلاح”.

وسجل صلاح خمسة أهداف بين ثمانية لمصر في ست مباريات ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بينها الهدف الحاسم في مرمى الكونغو من ركلة جزاء في الدقيقة 95 في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتنافس كوبر على جائزة أفضل مدرب لمنتخب عربي في مؤتمر دبي الرياضي الذي يحضره غياني إنفانتينو رئيس الفيفا، والعديد من النجوم منهم فرانشيسكو توتي قائد روما السابق وكارليس بويول قائد برشلونة السابق.