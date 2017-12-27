نادي الزمالك يقترب من حسم صفقة عمر السعيد مقابل رحيل خالد قمر

يسعى نادي الزمالك المصري بقوة لضم لاعب نادي الإنتاج الحربي، عمر السعيد، مقابل رحيل خالد قمر إلى الفريق العسكري.

وكان خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، قد أعلن عن اتفاقه مع عمر السعيد على الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية حال تلقيه عرضين الأهلي أو الزمالك أو احتراف خارجي.

واستغل خالد قمر عدم مشاركته مع نادي الزمالك في مباريات الدوري، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة المونتنيغري نيبوشا، ودخل في مفاوضات خلال الأيام الماضية مع مسؤولي نادي الإنتاج الحربي للحصول على خدماته.

ويترقب مسؤولو الزمالك دخول الإنتاج الحربي في مفاوضات رسمية معهم للحصول على خدمات قمر للمطالبة بحسم صفقة عمر السعيد، خاصة أن الأخير ينتهى عقده مع النادي العسكري بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وسجل عمر السعيد 8 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر بـ19 نقطة في بطولة الدوري المصري.