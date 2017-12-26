رغم انتزاع نادي الزمالك للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري.. هل يرحل نيبوشا؟ (فيديو)

انفعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري على مدرب الفريق الأول المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش، بسبب ما وصفه بالأداء السيء للفريق أمام المقاولون العرب، خلال المباراة التي أقيمت بين الفرقين في ختام الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

ورغم فوز الزمالك وانتزاعه المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، إلا أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أبدى استياءه الشديد من أداء الفريق أمام المقاولون العرب وتغييرات نيبوشا.

وقال مرتضى على هامش تواجده في مدرجات ملعب القاهرة الدولي أمام الصحفيين المتواجدين: “”ورحمة أمي نيبوشا هيمشي”.

وعقب انفعاله صرح مرتضى منصور للصحفيين قائلًا: “الزمالك فاز على المقاولون بسبب النقص العددي للمقاولون بعد طرد محمد فاروق، فأداء الفريق ممل للغاية”.

وأضاف: كان لابد أن يدفع الجهاز الفني بكاسونو بدلًا من يوسف أوباما بعد طرد لاعب المقاولون”.

وعن مصير نيبوشا مع الفريق قال: “لستُ رئيسًا للنادي في الوقت الحالي، ولو تسلمت زمام الأمور لن أترك نيبوشا يجلس على دكة الفريق”.

وانتزع نادي الزمالك فوزًا صعبًا من ضيفه المقاولون العرب 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.