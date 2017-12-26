نادي الزمالك المصري ينعى لاعبه السابق حامد مهدي بعد وفاته في مران

نعى نادي الزمالك المصري لاعبه السابق، حامد مهدي، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن 22 عامًا، متأثرًا بأزمة قلبية خلال مران مع فريق دكرنس المنتمي لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مصر.

وقال الزمالك، المنافس في الدوري الممتاز، في بيان عبر موقعه على الإنترنت: “يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور بخالص العزاء لأسرة اللاعب حامد مهدي، ناشئ الزمالك السابق ولاعب فريق دكرنس الحالي لوفاته اليوم”.

وسبق لمهدي أن لعب في صفوف الزمالك في مرحلة الناشئين قبل انتقاله لفريق جمهورية شبين وانضم منذ فترة لنادي دكرنس، ولعب في منتخب مصر للناشئين تحت قيادة المدرب علاء ميهوب.

ببالغ الحزن والآسى يتقدم الجميع في نادي الزمالك بخالص التعازي القلبية في وفاة لاعب الزمالك السابق في صفوف الناشئين #حامد_مهدي والذي وافته المنية في مباراة كرة قدم مع نادي دكرنس، ندعوا لأهل الفقيد بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/NlFkF9T5Mb — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 26, 2017

وقال رئيس نادي دكرنس، الخضر إبراهيم، لـ”رويترز”: “كان مهدي يشارك في حصة تدريبية مشتركة بين فريقنا وفريق ميت رومي وسقط على الأرض وتوفي على الفور”.

وأضاف: “نقل مهدي إلى مستشفى، وهناك تأكدت وفاته بأزمة قلبية، وجارٍ اتخاذ إجراءات الدفن”.