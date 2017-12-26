النادي الأهلي المصري يقترب من حسم صفقة السوري أحمد الصالح

ينهي النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، صفقة أحمد الصالح مدافع منتخب سوريا الأول لكرة القدم، يوم الخميس المقبل لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “نجح النادي في إقناع الصالح بالتنازل عن جزء من مطالبه المالية من أجل الانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف: “السوري حسام حطيني وكيل اللاعب أحمد الصالح يصل إلى القاهرة الخميس المقبل للاجتماع مع مسؤولي القلعة الحمراء، وإنهاء التعاقد مع اللاعب لمدة عامين ونصف العام مقابل 300 ألف دولار في الموسم للاعب، وإنهاء تعاقده مع ناديه الصيني مقابل مبلغ سيتم الاتفاق عليه”.

ومن المنتظر أن ينهي الأهلي اتفاقه مع وكيل اللاعب المتواجد حاليًا بلبنان، ويتم بعدها استدعاؤه للاختبار الطبي قبل الإعلان رسميًا عن الصفقة التي أصر عليها الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لتدعيم خط الدفاع.

ويبلغ الصالح 27 عامًا فهو من مواليد 20 مايو 1990 في مدينة عامودا بمحافظة الحسكة على حدود تركيا، ويملك الصالح طولًا مناسبًا بواقع 185 سنتيمترًا ويجيد اللعب في قلب الدفاع ووقع لنادي هينان غياني الصيني في يناير الماضي لمدة موسمين وينتهي عقده في مارس 2019، وشارك معه في 6 مباريات وسجل هدفًا.

وبدأ الصالح مسيرته الكروية مع نادي الجيش، وتألق معه حتى انتقل وعمره 22 عامًا إلى نادي الشرطة في سوريا، قبل أن ينتقل إلى نادي العربي الكويتي عام 2013، ولكن التجربة لم تنجح ليعود للشرطة ثم يرحل بعدها إلى المحرق البحريني في عام 2016 ويعود مرة أخرى إلى العربي ثم يرحل للفريق الصيني.

ولعب الصالح في عام 2008 مع منتخب سوريا، وخاض 39 مباراة دولية وسجل هدفين وأصبح قائدًا لنسور قاسيون.

ويرى الكثيرون أن الصالح هو الخليفة المنتظر للاعب أحمد حجازي في قلب الدفاع بعد رحيله للدوري الإنجليزي.

يتسم أداء الصالح بالروح القتالية والقيادية، ويستطيع بناء الهجمة بشكل جيد، ويملك عنصر الخبرة مع منتخب سوريا بجانب كثرة تجاربه الاحترافية.

وأكد السوري عبدالفتاح الأغا، مهاجم وادي دجلة المصري الأسبق، لـ “إرم نيوز” أن الصالح لاعب ممتاز وقيادي ويستطيع أن يلعب في النادي الأهلي.

وأضاف أن “الصالح يجيد الضغط والالتحامات، وأعتقد أن انضمامه للأهلي سيكون إضافة قوية للدوري المصري والفريق الأحمر”.