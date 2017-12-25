من هو أحمد الصالح المرشح في الانضمام للنادي الأهلي المصري؟

أصبح المدافع السوري أحمد الصالح على رأس قائمة المرشحين لتدعيم صفوف النادي الأهلي المصري في شهر يناير المقبل بناء على رغبة المدير الفني حسام البدري.

وتتيح لوائح الاتحاد المصري ضم ثنائي سوري لكل فريق بشرط ألا تزيد مدة العقد عن عامين وهو الأمر الذي يسمح للأهلي بضم الصالح، خاصة أن الفريق الأحمر لا يضم بين صفوفه سوى اللاعب السوري عبدالله الشامي.

وبات أحمد الصالح حديث جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح لاعبًا مطلوبًا لتدعيم الدفاع الأحمر الذي يمر بمعاناة واضحة منذ رحيل أحمد حجازي إلى نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن أحمد الصالح ومستقبل صفقة انتقاله للأهلي.. فإلى السطور القادمة:



من هو الصالح؟

ارتبط اسم أحمد الصالح بالنادي الأهلي مؤخرًا لتدعيم خط الدفاع ولكن من هو الصالح المرشح للانضمام للفريق المصري في شهر يناير المقبل.

يبلغ الصالح 27 عامًا فهو من مواليد 20 مايو 1990 في مدينة عامودا بمحافظة الحسكة على حدود تركيا، ويملك الصالح طولًا مناسبًا بواقع 185 سنتيمترًا ويجيد اللعب في قلب الدفاع ووقع لنادي هينان غياني الصيني في يناير الماضي لمدة موسمين وينتهي عقده في مارس 2019، وشارك معه في 6 مباريات وسجل هدفًا.

وبدأ الصالح مسيرته الكروية مع نادي الجيش وتألق معه حتى انتقل وعمره 22 عامًا إلى نادي الشرطة في سوريا قبل أن ينتقل إلى نادي العربي الكويتي عام 2013، ولكن التجربة لم تنجح ليعود للشرطة ثم يرحل بعدها إلى المحرق البحريني في عام 2016 ويعود مرة أخرى إلى العربي ثم يرحل للفريق الصيني.

ولعب الصالح في عام 2008 مع منتخب سوريا وخاض 39 مباراة دولية وسجل هدفين وأصبح قائدًا لنسور قاسيون.

خليفة حجازي

يرى الكثيرون أن الصالح هو الخليفة المنتظر للاعب أحمد حجازي في قلب الدفاع بعد رحيله للدوري الإنجليزي.

يتسم أداء الصالح بالروح القتالية والقيادية ويستطيع بناء الهجمة بشكل جيد ويملك عنصر الخبرة مع منتخب سوريا بجانب كثرة تجاربه الاحترافية.

وأكد السوري عبدالفتاح الأغا، مهاجم وادي دجلة المصري الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” أن الصالح لاعب ممتاز وقيادي ويستطيع أن يلعب في النادي الأهلي.

وأضاف أن “الصالح يجيد في الضغط والالتحامات وأعتقد أن انضمامه للأهلي سيكون إضافة قوية للدوري المصري والفريق الأحمر”.



مستقبل الصفقة

يبدو أن مستقبل الصفقة متعلقًا بالمقابل المالي في ظل مبالغة نادي هينان غياني الصيني في مطالبه المالية لإطلاق سراح اللاعب في شهر يناير المقبل.

وقال حسام حطيني، مدير أعمال اللاعب، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” إن الصالح كان على أعتاب الأهلي في الصيف الماضي وتم الاتفاق على توقيع اللاعب لمدة 5 مواسم من أجل التغلب على نقطة المغالاة المالية للفريق الصيني.

وأضاف أن “الصالح جاهز للعب للأهلي وأعتقد أن الإدارة الجديدة للفريق الأحمر لا تنظر للمال فقط مثل الإدارة السابقة وستعمل على تدعيم الفريق فنيًا بالشكل المناسب”.

حلول بديلة

يضع الأهلي بعض الحلول البديلة لتدعيم خط الدفاع على رأسها محمود مرعي مدافع وادي دجلة وأيضًا محمود متولي مدافع الإسماعيلي.

ويبدو الصالح أقرب الحلول وأفضلها بالنسبة للأهلي خاصة في ظل مغالاة الأندية المصرية في مطالبها المالية.