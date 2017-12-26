محمد دبش.. أول حالة منشطات في تاريخ الدوري المصري

كشف أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن ظهور أول حالة منشطات في تاريخ الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تخص أحد لاعبي فريق بتروجيت.

وتمثل هذه ثاني حالة منشطات في تاريخ الكرة المصرية، منذ بدء إجراء اختبارات المنشطات في المنافسات الكروية بالبلاد عام 2010، عقب سقوط أحمد صبحي، لاعب انبي السابق في اختبار أجري له عقب نهائي كأس مصر أمام الزمالك عام 2011.

وأوقف الاتحاد المصري اللاعب وقتها لمدة ستة أشهر.

وأضاف غنيم، في تصريحات لمحطة صدى البلد التلفزيونية الليلة الماضية: “قام المعمل الدولي في برشلونة بإبلاغنا بوجود حالة إيجابية للاعب في بتروجيت”.

“تم أخذ عينة من اللاعب في أكتوبر الماضي، وجرى تحليلها وظهرت أنها ايجابية بعد ثبوت وجود مادتين منشطتين في عينته”.

وتابع غنيم: “تم إيقافه (اللاعب) بشكل مؤقت من تاريخ ظهور النتيجة. أرسلنا للاتحاد المصري لكرة القدم لمخاطبة اللاعب بشأن ما إذا كان يريد تحليل العينة الثانية، وما إذا كان لديه أي عذر مرضي”.

وأضاف: “لو ثبت أن هناك أي عذر مرضي فلن تكون هناك أي مشكلة بالنسبة للاعب، وستنتهي الأمور عند هذا الحد”.

“أما إذا طلب اللاعب تحليل العينة الثانية فإننا سنؤجل الحكم عليه حتى ظهور نتيجة العينة، وفي حال لم يطلب ذلك؛ فستكون هناك جلسة استماع لتوقيع عقوبة عليه”.

وأشار الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إلى أنه سيتم إيقاف اللاعب ما بين عامين وأربعة أعوام “بعد أن تم تغليظ العقوبات منذ 2015”.

وأوضح غنيم أنه يتم في الآونة الأخيرة تحليل عينات للاعبين في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية وكأس مصر.

وذكرت تقارير صحافية وإعلامية مصرية أن اللاعب هو محمد دبش مدافع بتروجيت البالغ من العمر “25 عامًا”.