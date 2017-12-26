النادي الأهلي المصري يفاوض مدرب الجزيرة الإماراتي لخلافة حسام البدري

بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، ورئيس لجنة الكرة، البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم خلفًا لحسام البدري المدير الفني الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “محمود الخطيب غاضب بشدة من تدهور نتائج ومستوى الأهلي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد خسارة 7 نقاط في 4 مباريات متتالية في بطولة الدوري العام”.

وأضاف المصدر: “بدأ الخطيب بالفعل مفاوضات مع المدرب الهولندي تن كات ليتولي تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد النجاح الذي حققه مع الفريق الإماراتي والمستوى المميز، الذي قدمه في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، وخاصة لقاء ريال مدريد الإسباني”.

وتابع: “الخطيب تحدث مع المدرب الهولندي وعرض عليه تدريب الأهلي أثناء تواجه في الإمارات لحضور نهائي كأس العالم للأندية، وطلب مدرب الجزيرة الإماراتي عرضًا رسميًا والحديث مع وكيل أعماله قبل الرد رسميًا على العرض الأهلاوي”.

واستطرد المصدر: “هناك انقسام داخل مجلس إدارة الأهلي، وهل ستتم الإطاحة بحسام البدري في حالة خسارة لقاء السوبر أمام المصري البورسعيدي أم سيتم الانتظار لنهاية الموسم الحالي، ويسود اتجاه قوي داخل المجلس، يقوده الخطيب لرحيل البدري في حالة خسارة الفريق للقاء السوبر، حتى يتولي المدير الفني الجديد المسؤولية قبل انطلاق مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا في مارس المقبل”.

واختتم: “يخشى محمود الخطيب من استمرار تراجع مستوى الفريق، ما قد يؤدي إلى الخروج المبكر من بطولة أفريقيا، وهو الأمر الذي سيجعل جماهير النادي تنقلب ضد المجلس”.

إلى ذلك، اتخذ عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المصري قرارًا جديدًا بخصوص مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة في ظل تردد أنباء قوية عن رحيل حسام البدري المدير الفني للفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “أبلغ متعب وكيل أعماله نادر شوقي بتجميد التفاوض مع الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية في حالة رحيل البدري من تدريب الأحمر”.

أضاف المصدر: “متعب أكد لوكيل أعماله أنه لن يرحل عن الأهلى حال رحيل البدري لرغبته في استكمال عقده والاعتزال في صفوف القلعة الحمراء ليكون خير ختام لمشواره الطويل في النادي”.

وتابع: “ويمتلك متعب عرضين شفهيين أحدهما من التعاون وتشهد الأيام المقبلة حسم الأمر بشكل كبير في هذا الصدد في حالة عدم رحيل البدري”.

ومن جانب آخر استقر البدري المدير الفني للأهلي على الحصول على راحة سلبية من التدريب خلال الفترة المقبلة حال رحيله عن القيادة الفنية للمارد الأحمر والسفر إلى عائلته في كندا.

يمتلك البدري عروضًا إماراتية وسعودية ولكنه سيطلب الحصول على راحة من العمل على الأقل حتى نهاية الموسم وتحديدًا بعد انتهاء منافسات كأس العالم لإعادة الحسابات والبقاء فترة أطول بجوار أسرته.

يذكر أن البدري بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعد استمرار النتائج المخيبة في مسابقة الدوري الممتاز.