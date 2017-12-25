النادي الأهلي يتعثر أمام وادي دجلة ويحافظ على وصافة ترتيب الدوري المصري

فرط الأهلي حامل اللقب في تقدمه ليستقبل هدف التعادل 1/1 بعد دقيقة واحدة أمام وادي دجلة مواصلًا نتائجه المخيبة في الجولات الأخيرة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين.

وحقق الأهلي فوزًا واحدًا في آخر 4 مباريات في الدوري حيث خسر من مصر للمقاصة وتعادل مع طنطا قبل لقاء اليوم بينما فاز على سموحة في الجولة الماضية.

وتقدم عبدالله السعيد للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 لكن أحمد الشناوي تعادل سريعًا بعد دقيقة واحدة من تسديدة بعيدة المدى غيرت اتجاهها لتسكن شباك الحارس محمد الشناوي.

ويملك الأهلي 30 نقطة من 13 مباراة ليظل في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر الذي خاض 15 مباراة.

وواصل وادي دجلة صحوته بعد رحيل المدرب أحمد حسام (ميدو) ورفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي وقت سابق واصل الاتحاد السكندري عروضه المخيبة في الدوري بتعادله مع طلائع الجيش بدون أهداف في مباراة باهتة.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط وبفارق نقطتين خلف طلائع الجيش صاحب المركز الثالث عشر.