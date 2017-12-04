بعد اهتمام ليفربول وليستر.. النادي الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة أحمد حجازي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إنه ربما وصل النادي الأهلي إخطارٌ من نادي وست بروميتش بخصوص رغبته في تفعيل بند شراء أحمد حجازي نهائيًا، غير أنه أكد أن الأمر لم يصل إليه شخصيًا حتى الآن.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن الأمور ربما تكون وصلت لمدير التعاقدات بالنادي عصام سراج الدين.

وسبق أن وافق الأهلي على وضع بند في إعارة أحمد حجازي، لوست بروميتش يسمح ببيعه نهائيًا بعد دفع 5 ملايين يورو.

وقدم حجازي مستويات مميزة مع وست بروميتش؛ ما دفع “ليفربول” و”ليستر سيتي” للاهتمام باللاعب، بحسب تقارير صحفية بريطانية.

إلى ذلك، تسبب الزحام المرورى بسبب “الشبورة”، وأجواء الطقس غير المستقرة في تأخر وصول الثلاثي حسام عاشور وصبري رحيل وأيمن أشرف لتدريبات النادي الأهلي المصري، صباح اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة الأسيوطي في الدوري الممتاز.

واعتذر الثلاثي للجهاز الفني عن وصولهم للتدريب متأخرين، وتقرر خوضهم تدريبًا منفردًا.

فيما وصل محمد الشناوي، حارس الفريق، قبل بداية المران بدقائق؛ ولذلك غاب عن التدريبات الجماعية، وتدرب في صالة الجمانزيوم، كما غاب أحمد فتحي بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

وتدرب النيجيري جونيور أغايي في الجمانزيوم، وشارك في الركض حول الملعب بحذاء خاص بسبب شكواه من آلام.

فيما واصل علي معلول الظهير التونسي الركض حول الملعب استعدادًا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن معلول سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد 48 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الأسيوطي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما أثار استمرار غياب مروان محسن، لاعب الفريق، عن التدريبات الجماعية حتى الآن، حيرة جمهور النادي.

وقال أحمد أيوب، المدرب العام في الجهاز الفني للأهلي، إن عودة مروان للتدرب في صالة الجمانزيوم بالنادي أمر طبيعي.

وقال أيوب: “من الطبيعي أن يشكو مراون من الحمل العضلي بعد العودة للمشاركة، حمل التدريبات الجماعية مختلف عن التأهيل بالنسبة لمروان بعد غياب لفترة طويلة”.

وشدد: “لذلك نقوم بتغيير البرنامج من فترة لأخرى لتجنب هذه الآثار”.