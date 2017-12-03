النادي الأهلي المصري يخطط لـ3 قرارات مهمة‎

ينتظر جمهور النادي الأهلي المصري أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد تحت قيادة محمود الخطيب، والقرارات التي سيتخذها المجلس لتطوير قطاعات النادي المختلفة.

ونجح محمود الخطيب وقائمته بالكامل في انتخابات مجلس إدارة الأحمر، التي أقيمت الخميس الماضي، وشهدت حضورًا تاريخيًا للجمعية العمومية.

ومن أبرز القرارات المزمع الإعلان عنها الفترة المقبلة، هي عودة هيثم عرابي، مديرًا لإدارة التعاقدات بالنادي، الذي عمل لفترة ثم رحل عن هذا المنصب في عهد مجلس محمود طاهر، بعدما استقر الحال على الإطاحة بعصام سراج الدين، مدير التعاقدات الحالي.

ومن المقرر أيضًا عودة مانويل جوزيه، مدرب الأهلي الأسبق، ليعمل مستشارًا فنيًا لقطاع الكرة وقطاع الناشئين.

وما يصعب المهمة هو عمل جوزيه مستشارًا فنيًا حاليًا لنادي وادي دجلة، ولكن خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي، كن ألمح إلى إمكانية الاستعانة بالمدرب البرتغالي مانويل جوزيه، إذا نجحت القائمة التي يترأسها الخطيب، وهو ما تحقق.

كان مانويل جوزيه قد حقق نجاحًا مبهرًا مع الأهلي، حيث فاز بـ20 بطولة، منها 4 بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثلها كأس السوبر الأفريقي، ونجح في التأهل ثلاث مرات لكأس العالم للأندية، كما حقق 6 بطولات دوري، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

كما سيعد أبرز القرارات المنتظرة هو تعيين عدلي القيعي متحدثًا باسم مجلس الإدارة‎، حيث كان له دور كبير في دعم الخطيب لتولي رئاسة النادي الأحمر.