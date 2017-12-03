توابع انتخابات النادي الأهلي.. مجدي عبدالغني يهدد بفضح أحمد شوبير (فيديو)

شن مجدي عبدالغني لاعب الأهلي الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هجومًا ناريًا على أحمد شوبير حارس مرمى القلعة الحمراء الأسبق وهدده بكشف فضائحه في برنامج خاص على الهواء.

وقال مجدي في تصريحات إذاعية ظهر اليوم: “هل شوبير يرغب في أن نسير جميعًا كقطيع خلفه، أنت تؤيد الخطيب أنت حر، وأنا أؤيد محمود طاهر أنا حر، ابعد عني أفضلك، محمود الخطيب لم يساندني في انتخابات الأهلي عام 2014 فلماذا يطلب مني شوبير أن أساند الخطيب الآن؟”.

وانتقد أحمد شوبيرخلال برنامجه بقناة صدى البلد كلمة مجدي عبدالغني خلال إحدى ندوات محمود طاهر المرشح الخاسر في انتخابات النادي الأهلي.

وأضاف بقوله إنني “قررت أن أشتري وقتًا في إحدى القنوات من أجل نشر كل فضائح شوبير من أول مكالمته مع هبه إلى ما كان يفعله في مقر اتحاد الكرة، أقسم بالله سأكشف كل ما لدي، ماذا تريد مجددًا؟ تكفي الإعلانات التي حصلت عليها من الشركات الراعية لحملة محمود الخطيب”.

وتابع قائلا “أنت نسيت عندما اتهمت صالح سليم بالحصول على رشوة من الدول العربية في مقالة في جريدة ورفعت قضية ضد النادي، أنت أول من تجرأ على رئيس الأهلي، فلا تأتي اليوم لتحدثني عن حب النادي والمبادئ”.

وأردف بقوله “لماذا تشتري عداوتي وتصر على أن ندخل في خلاف هل نسيت من يكون مجدي عبدالغني وهل نسيت من جاء لمقر النادي بشبشب؟”.

إلى ذلك، يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب أول أزمة قضائية بعد رفع دعوى من أجل إلغاء نتيجة انتخابات القلعة الحمراء بسبب عدم السماح لأعضاء فرع الشيخ زايد بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وأقام محروس بدر ووائل عوض عضوا النادي الأهلي فرع الشيخ زايد دعوى تحمل رقم 11421 لسنة 72 قضائية في الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري تطلب بطلان انتخابات النادي الأهلي التي أُقيمت الخميس الماضي.

وقال عيسى مكرم المحامي بالنقض والإدارية العليا في تصريحات صحفية إن الدعوى تطلب بطلان انتخابات الأهلي بسبب عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، وهو واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

وكانت انتخابات الأهلي، أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، مساء الخميس الماضي، قبل أن تقام دعوى قضائية لبطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات، وهي ما تعتبر أول أزمة في طريق المجلس الجديد.