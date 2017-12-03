الفيفا يوقع عقوبة جديدة على نادي الزمالك بسبب مستحقات أجوجو وريكاردو

تلقى نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور صدمة جديدة في ملف المستحقات المالية المتأخرة لبعض لاعبي الفريق الأجانب السابقين، بعد فشل النادي في توفير أموال لتسديد هذه المستحقات.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خطابًا لنادي الزمالك يبلغه فيه بتوقيع عقوبة جديدة على النادي بسبب التأخر في سداد مستحقات الثنائي الغاني أجوجو والبرازيلي ريكاردو.

ووقع الفيفا عقوبة على الزمالك قدرها 30 ألف فرانك سويسري بسبب عدم سداد مستحقات الثنائي أجوجو وريكاردو، وسيتم خصم 6 نقاط من رصيد الفريق في الدوري حال عدم سداد مستحقات الثنائي بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للنادي وهي 3 أشهر.

ويسعى نادي الزمالك بشتى الطرق للتواصل مع ريكاردو وأجوجو من أجل تسوية المستحقات المالية وحل الأزمة بشكل ودي قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر.

ومن جانب آخر، قام مسؤولو محافظة الجيزة التي يقع بها مقر نادي الزمالك بميت عقبة بإزالة بعض التعديات في مقر النادي النهري الخاص بالزمالك اليوم، رغم انتهاء مسؤولي القلعة البيضاء من تطوير النادي، وتحديد، يوم الخميس المقبل، موعدًا لافتتاحه.