هيكتور كوبر يتحدث عن فرص منتخب مصر بعد قرعة كأس العالم.. وهذا ما قاله عن السعودية

أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، تعليقه على قرعة كأس العالم، عن تفاؤله بوقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى بقرعة كأس العالم روسيا 2018.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة متوازنة تضم روسيا منظم المونديال مع أوروغواي والسعودية.

وقال كوبر في تصريحات أبرزها برنامج “أكشن يا دوري”: “استمتعت بالقرعة وتجنبنا البرازيل، لكن من جهة أخرى ستواجه البلد المضيف”.

وأضاف: “أملك فريقًا جيدًا والمنتخب السعودي مماثل لنا، وسيكون لدينا عمل جاد للمنافسة في المجموعة”.

وتابع: “سننافس بنفس الطريقة ونأمل أن تسير الأمور بطريقة جيدة بالنسبة لنا، ونعرف منتخب الأوروغواي فنيًّا فقد تحسن كثيرًا”.