ثنائي النادي الأهلي المصري يتمردان قبل لقاء إنبي.. ومحمود الخطيب يعتذر

شهد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أزمة كبيرة في لقاء إنبي ببطولة الدوري العام بين حسام البدري، المدير الفني، وحسين السيد وباسم علي لاعبي القلعة الحمراء.

ودخل السيد وعلي في أزمة كبيرة مع البدري عقب استبعادهما من قائمة لقاء إنبي من التشكيلة الأساسية والاحتياطية.

واعترض الثنائي على قرار البدري وقاما بمغاردة ستاد القاهرة قبل بداية اللقاء، ما أثار غضب المدير الفني للفريق.

وطلب حسام البدري من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، فرض عقوبة مالية كبيرة على حسين السيد وباسم علي.

من جانب آخر، اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم حضور مباراة إنبي، لتعرضه لنزلة برد مفاجئة وارتفاع في درجة الحرارة.

وأجرى الخطيب اتصالًا هاتفيًا بكل من حسام البدري، وسيد عبدالحفيظ صباح اليوم للاطمئنان على الفريق، وطلب منهما إبلاغ كل اللاعبين تحياته وتمنياته لهم بالتوفيق ومستوى ونتائج تليق بمكانة الأهلي وجماهيره.

من ناحية أخرى، أصدر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا يقدم التهنئة فيه لدولة الإمارات بمناسبة يوم الاستقلال الوطني.

وقال الأهلي في بيانه: “مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يهنئ دولة الإمارات بيوم الاستقلال الوطني”.

ويتمنى المجلس دوام التقدم والاستقرار لقيادة وحكومة وشعب الإمارات الشقيق، في ظل العلاقة القوية التي تربط البلدين.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر كل عام باليوم الوطني للاستقلال، والذي يتواكب مع ذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.