انتخابات النادي الأهلي المصري.. لماذا أعلن حسام حسن دعم طاهر على حساب محمود الخطيب؟

في الوقت الذي أعلن فيه محممد أبوتريكة دعمه لمحمود الخطيب، فاجأ حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، الجميع بإعلان دعمه لمحمود طاهر رئيس النادي الأهلي في الانتخابات المقررة مساء الخميس على حساب منافسه الأقوى محمود الخطيب المرشح لرئاسة القلعة الحمراء.

وقال حسام حسن خلال مؤتمر صحفي :”ربما فوز الأهلي على المصري فأل خير لفوز محمود طاهر بانتخابات النادي”.

وأثار موقف حسام حسن العديد من التساؤلات حول سر دعمه لمحمود طاهر على حساب محمود الخطيب.

عداء حسام ومجلس حسن حمدي

يرتبط حسام حسن بعداء شديد مع مجلس إدارة النادي الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي منذ رحيله إلى نادي الزمالك في عام 2000.

وانتقد حسام حسن من قبلُ، الدور التاريخي لحسن حمدي ومحمود الخطيب في تطفيشه وإقناع مجلس الأهلي بالاستغناء عنه إلى الزمالك.

وأبدى حسام حسن دعمه الشديد لمحمود طاهر خاصة أنه يرتبط بعداء واضح مع الخطيب ورجال حسن حمدي ويعتبرهم السبب الرئيس في تطفيشه.

دعوة طاهر

لن ينسى حسام حسن أن مجلس الأهلي الحالي بقيادة محمود طاهر كان صاحب الدعوة التاريخية له بحضور حفل النادي الأكثر تتويجاً بالألقاب حول العالم.

وكان ظهور التوأمان في الاحتفالية بمثابة حدث تاريخي، خاصة أنه جاء بعد غياب عن أي حدث متعلق بالنادي الأهلي منذ رحيلهما عام 2000.

وتحدث وقتها محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن سر دعوة حسام حسن مؤكداً أنه أعطى الكثير للقلعة الحمراء ورحيله جاء بسبب ظروف غير مفهومة.

دور طاهر أبوزيد

لعب طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق دوراً كبيراً في إعادة ظهور التوأمان في النادي الأهلي من خلال علاقته بمحمود طاهر.

ويرتبط محمود طاهر بعلاقة قوية مع أبوزيد الذي يعشق التوأمان حسام وإبراهيم حسن وطالب أكثر من مرة بالعفو عنهما.

تقرب العميد

حسام حسن يحرص بشكل شبه دائم على التقرب من النادي الأهلي أملاً في تحقيق حلم العودة لأحضان القلعة الحمراء بعد هذا الغياب الطويل.

وأبدى حسام حسن أكثر من مرة تودده للأهلي، رغم المشاكل التي جمعته بجماهير الفريق الأحمر أثناء لعبه وقيادته الزمالك الغريم التقليدي، كما أن حسام دخل في صدام مع جماهير الأهلي بإشاراته الخارجة إلا أنه يحاول التقرب من القلعة الحمراء حالياً.

وأثارت تصريحات حسام حسن غضب عارم في مدينة بورسعيد بعد أن هاجمه مشجعو المصري بسبب تصريحاته حول انتخابات الأهلي.