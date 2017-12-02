مصر.. محمود الخطيب يقرر عودة لجنة الكرة والبدري يطلب 3 صفقات

طلب حسام البدري، المدير الفني للأهلي المصري، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الجديد بعد نجاحه في الفوز بكرسي رئاسة القلعة الحمراء عقب الفوز في الانتخابات يوم الخميس الماضي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “طلب البدري عقد جلسة مع رئيس الأهلي الجديد بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في القلعة الحمراء، عقب لقاء إنبي اليوم في بطولة الدوري العام”.

وأضاف المصدر: “البدري حدّد 3 صفقات قوية للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة أفريقيا 2019”.

وتابع: “البدري سيطلب من الخطيب تدعيم صفوف الأهلي بمهاجم قوي في ظل معاناة المركز من نقص شديد في ظل الإصابة الطويلة لمروان محسن وعدم وجود بديل مناسب للمغربي وليد أزارو، كما يرغب في التعاقد مع مدافع قوي لتعويض غياب أحمد حجازي الذي رحل إلى الاحتراف في إنجلترا، والذي كان رحيله أحد أسباب خسارة الفريق لبطولة أفريقيا السابقة أمام الوداد، ويسعى أيضًا إلى التعاقد مع لاعب وسط مدافع في ظل تقدم سن حسام عاشور وكثرة إصاباته خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع المصدر: “سيحدد البدري خلال الجلسة، الأسماء المرشحة للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فضلًا عن حسم عروض الاحتراف التي وصلت إلى عدد من لاعبي الفريق خاصة التونسي علي معلول، والمغربي وليد أزارو، ومؤمن زكريا وجونيور أجاي”.

واختتم بالقول: “كما سيطلب البدري تحديد مصيره مع الفريق، وهل سيكون مهددًا باستمرار بالرحيل أم سيكمل تعاقده مع النادي حتى نهايته في ظل تردد أخبار عن عودة مانويل جوزيه لتدريب الفريق”.

من جهته بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الجديد، ترتيب الملفات داخل القلعة الحمراء بعد توليه المنصب رسميًا عقب الفوز بانتخابات القلعة الحمراء يوم الخميس الماضي ليصبح الرئيس الـ15 في تاريخ النادي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “قرر محمود الخطيب الرئيس الجديد للأهلي عودة لجنة الكرة من جديد لتكون هي المسؤولة عن ملف كرة القدم بالنادي خاصة الفريق الأول”.

وأضاف المصدر: “الخطيب سيكون رئيس للجنة الكرة بحكم منصبه كرئيس للنادي ويحاول حاليًا إقناع حسن حمدي لكي يكون أحد أعضاء لجنة الكرة، خاصة أن حمدي أعلن اعتزال العمل العام منذ عام 2014 عقب رحيله من رئاسة النادي”.

وتابع: “ستضم لجنة الكرة أعضاء جدد من الشباب لتكوين جيل جديد يتسلم الراية عقب رحيل الخطيب وحسن حمدي وأقوى المرشحين لدخول اللجنة الثنائي محمد بركات وخالد بيبو نجما النادي السابقين”.

وأردف المصدر: “لن يسمح لأي عضو مجلس إدارة التدخل في شؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وهو النظام الذي كان معمولًا به قبل تولي محمود طاهر رئاسة النادي عام 2014”.

ومن جانب آخر قرر محمود الخطيب التخلص من اللائحة الإرشادية التي تم على أساسها إجراء انتخابات النادي والتي تم فرضها عقب رفض اللائحة التي أعدها رئيس النادي السابق محمود طاهر بسبب مخالفة القانون وإجراء الجمعية العمومية على يومين.

وسيتم إعداد لائحة جديدة تتناسب مع حجم النادي الأهلي وبعد ذلك يتم دعوة الجمعية العمومية لإقرار اللائحة الجديدة للنادي التي تحكم القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة.