نتائج انتخابات النادي الأهلي.. محمود الخطيب رئيسًا والعامري فاروق نائبًا

أعلنت مصادر قضائية مشرفة على انتخابات النادي الأهلي المصري فوز محمود الخطيب بمقعد الرئاسة، في الانتخابات التي أجريت الخميس.

وبعد فرز 121 لجنة حصل محمود الخطيب على 20.956، مقابل 13.182 لمحمود طاهر.

دخل الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي كعضو عام 2000، ثم أصبح أمينًا للصندوق في 2002 عقب وفاة صالح سليم، ثم نائبًا لحسن حمدي حتى عام 2013 عندما تم انتخاب مجلس محمود طاهر.

وعقدت انتخابات الأهلي وسط صراع شرس بين جميع المُرشحين، خاصة بين قائمتي محمود طاهر رئيس النادي الحالي ومحمود الخطيب.

ويتسابق 36 مُرشحًا في انتخابات القلعة الحمراء، حيث يتسابق على منصب الرئيس 4 مرشحين هم: محمد ثابت محمد عثمان فضل الله، إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة، محمود الخطيب ومحمود طاهر، وعلى مقعد نائب الرئيس تقدم للانتخابات كل من: مصطفى مراد فهمي (قائمة محمود طاهر) والعامري فاروق، وفي أمانة الصندوق تقدم كل من: كامل زاهر (قائمة محمود طاهر) وخالد الدرندلي (قائمة محمود الخطيب).

في حين تقدم لمنصب العضوية فوق 35 عامًا 19 مرشحًا، أما على منصب العضوية أقل من 35 عامًا، تقدم 9 مرشحين.