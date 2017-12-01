قرعة كأس العالم روسيا 2018.. مدرب منتخب مصر: لو واجهنا الأرجنتين سنفوز

يريد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، تجنب منتخب بلاده، خلال قرعة كأس العالم، التي ستجرى في وقت لاحق، اليوم الجمعة، في العاصمة موسكو.

وستكون كأس العالم 2018، أول مشاركة في كأس العالم لمدرب منتخب مصر، ولكنه طوال مسيرته الاحترافية الحافلة، سبق أن شارك في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوريات إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، وغيرها. وبالتالي، يقدّم لنا كوبر وجهة نظر مختلفة، إلى حدّ ما.

وقال كوبر، لموقع الاتحاد الدولي، على الإنترنت: “سأجيب بطريقة دبلوماسية، سأكون سعيدًا أيًّا كانت هوية خصومنا؛ لأنه في الماضي، قبل سحب أي قرعة، كنت أقول لنفسي: “أريد هذا الفريق أو ذاك..” وفي النهاية، اتضح أننا فزنا على تلك الفرق، التي كانت تبدو أفضل منا ، وخسرنا مع تلك الأسوأ منا! كل شيء يمكن أن يحدث. لا أحد يفوز في كرة القدم قبل صافرة النهاية”.

وقاد كوبر منتخب مصر للنهائيات، لأول مرة منذ 28 عامًا، وللمرة الثالثة في تاريخها، بعد الفوز في 4 مباريات في الدور النهائي من التصفيات، والتعادل مرة واحدة، والخسارة مثلها أمام أوغندا في كمبالا.

ويمكن أن يواجه كوبر بلده الأصلي، الأرجنتين. وعلّق على الأمر قائلًا: “إنه تحدٍ كبير، بالطبع! ولكن ليس لدي أدنى شك، في أنه إذا واجهناهم، سنفوز عليهم. وأعتقد أنهم يعتقدون الشيء نفسه!” وختم حديثه ضاحكًا: “ولكن بصراحة، إذا تجنّبناهم سيكون ذلك أفضل”.

وتقع الأرجنتين، ضمن التصنيف الأول، بين المنتخبات الثمانية، رؤوس المجموعات، بينما تأتي مصر في التصنيف الثالث، واحتمالات وجودهما في مجموعة واحدة، واردة للغاية.